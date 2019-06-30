Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в КНДР. События дня. ФАН-ТВ

Трамп в КНДР Меж двух огней или, точнее говоря, меж двух Корей оказался сегодня президент США Дональд Трамп. На границе Северного и Южного государств он встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном и, более того, легкой походкой перешагнул через линию раздора: Трамп стал первым в истории президентом США, ступившим на землю Северной Кореи. Кстати, для него это уже вторая встреча с Ким Чен Ыном в 2019 году — прошлые переговоры состоялись на саммите в Ханое, но к желаемым итогам, увы, не привели и, кажется, даже охладили отношения между Вашингтоном и Пхеньяном. Сегодня на повестке все та же ключевая тема — денуклеаризация Корейского полуострова. Договорятся ли стороны сейчас — узнаем уже совсем скоро. По крайней мере, южнокорейский президент Мун Чжэ Ин, с которым Трамп чуть ранее пообщался в Сеуле, настроен более чем позитивно.

Польша «ослабила» ЕС Неожиданные и даже несколько обидные оценки дали Евросоюзу в Польше. Министр иностранных дел страны Яцек Чапутович назвал альянс политически слабым и дал несколько советов по исправлению ситуации. В частности, предложил ЕС выйти за пределы континента и объединиться с другими странами, например, с Австралией и Японией, но в первую очередь с Соединенными Штатами. По мнению Чапутовича, Евросоюз на глобальной арене не способен ответить на вызовы Ближнего Востока, Ирана и Китая. Ну, и про Россию министр, разумеется, тоже не забыл. Правда, стоит ли говорить, что сама Варшава то и дело наращивает «мускулы» на своих границах, конечно же, силами американских военных. Кстати, их контингент в Польше, по данным СМИ, скоро увеличится еще на тысячу человек.

Потоп под Красноярском О паводках и потопах, кажется, теперь волнуются не только жители Иркутской области. Резкий подъем воды зафиксирован в Красноярском крае, особенно в районе реки Кан. Как сообщают СМИ, уже затоплено 40 дачных и более 50 придомовых участков, перекрыто движение на отдельных дорогах. Похожая ситуация, но пока в куда больших масштабах в последние дни наблюдается в Иркутской области, где под водой оказались около 4 тыс. домов в более чем 30 населенных пунктах. Президент России Владимир Путин уже поручил сделать все необходимое для помощи местному населению, но угроза, увы, не миновала. В регионе ожидаются осадки и вместе с тем новые паводки. Впрочем, как и в Красноярском крае. МЧС предупреждает о сильных ливнях, грозах и даже крупном граде.