Звезда «Реальных пацанов» опубликовала фото в бюстгальтере

Москва, 30 июня. Российская актриса театра и кино Екатерина Шпица, популярность к которой пришла благодаря ролям в картинах «Экипаж», «Поддубный» и комедийном сериале «Реальные пацаны», разместила на своей странице в социальной сети Instagram снимок с фотосессии проекта «Кинопоиска».

Никаких подробностей 33-летняя артистка не раскрыла, отметив, что через неделю все прояснится.

«Пятница откроет многие тайны… А суббота и воскресенье — еще больше», — подписала снимок актриса.

Фото восхитило поклонников артистки, на нем девушка запечатлена в пышной балетной пачке и бюстгальтере. Фолловеры отметили, что Шпица выглядит женственно.

«Какая загадочная, какая таинственная», — написал восхищенный пользователь pupkin2067.

«Какая воздушная красота!» — указала пользователь kseniagardi_studio.

Однако не всем подписчикам пришелся по вкусу образ девушки, некоторые участники дискуссии обвинили ее в непристойном поведении.

«И вы туда же, обнажаетесь перед всеми. Вы же православная, зачем такой ход конем нужен — не пойму». — обвинил артистку пользователь tom100moskwa.

Напомним, в октябре 2017 года пермская актриса Шпица снялась в клипе «Хора Турецкого».

В мае текущего года отечественная телеведущая и актриса Юлия Высоцкая поразила поклонников откровенным фотоснимком в бикини. Фанаты артистки отметили ее идеальную фигуру.