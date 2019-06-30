В Крыму назвали наглым упорством заход эсминца ВМС США в Черное море

Симферополь, 30 июня. Целью захода эсминца ВМС США «Карни» в акваторию Черного моря является создание напряженности в международных отношениях. Соответствующее заявление сделал глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Он заметил, что уже «не удивляет наглое упорство США присутствовать в Черном море». По словам Гемпеля, заход американского эсминца в Черное море направлен «на создание напряженности в международных отношениях и говорит о том, что США не намерены отказываться от агрессивных планов». Об этом пишет РИА Новости.

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям заметил, что российская армия и флот, оснащенные самым современным оборудованием, способны обеспечить нерушимость границ и мирную жизнь граждан РФ.

«А Крым был и будет непотопляемым авианосцем в Черном море, обеспечивающим стабильность международную в черноморском регионе», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что американские власти направили в Черное море эсминец «Карни» (USS Carney) для участия в военно-морских учениях Sea Breeze. Согласно сообщению пресс-службы, опубликованному на сайте шестого флота США, это пятый «визит» американского военного корабля в черноморский регион.