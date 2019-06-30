Диана Гурцкая открыла фестиваль «Добрые люди» в московском Парке Горького. ФАН-ТВ

Ежегодный фестиваль «Добрые люди» — это большая ярмарка социальных проектов, посетить которые могут все желающие абсолютно бесплатно. Гости смогут познакомиться и стать частью общественного, благотворительного, волонтерского движения, направленного на решение значимых социальных проблем. Организатор мероприятия — Общественная палата России. Девизом фестиваля в этом году стали три кратких призыва: «Для себя! Для других! Для всех!».

«Само название фестиваля о многом говорит, поэтому я решила принять участие. Более того, сегодня наш центр социокультурной реабилитации принимает участие, дети нашего центра, чему я очень рада. Музыка — это всегда хорошее настроение, музыка — это всегда счастье, музыка — это всегда хорошо. Это и есть вдохновение для всех нас, тем более для деток. Слово благотворительность — это опять о многом говорит, творить благие дела, помогать, поддерживать, вот что важно. Мне об этом сложно говорить, посколько я не люблю говорить о себе громко, но, слава богу, что мне что-то удается в этой жизни. И конечно, я благодарна своей команде, которая мне всегда помогает в этом», — сказала Диана Гурцкая, член Общественной палаты РФ, председатель комиссии по поддержке семьи, материнства и детства.

Программа фестиваля состоит из партнерских лекций и семинаров от благотворительных фондов-участников. На дискуссионных площадках авторы социальных проектов и гости мероприятия будут обсуждать решения конкретных социальных проблем.