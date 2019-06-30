Кипр не собирается закрывать порты для кораблей РФ из-за требований США

Никосия, 30 июня. Глава Минобороны Кипра Саввас Ангелидис заявил, что Кипр продолжит предоставлять порты и инфраструктуру для кораблей России и других стран, невзирая на принятые в Вашингтоне поправки к законодательному проекту о сотрудничестве в Восточном Средиземноморье.

Военный министр в интервью радиовещательной корпорации CYBC подчеркнул, что ни одна страна не может заставить кипрские власти прекратить предоставление портовых объектов российским или другим кораблям.

По его словам, на сегодняшний день перед Никосией не ставят какие-либо вопросы. При этом он обратил внимание на то, что Кипр предоставляет услуги третьим странам для оказания гуманитарной помощи.

Глава военного ведомства Кипра напомнил, что Никосия «никогда не сотрудничала ни с одной страной в рамках какой-либо военной операции».

Ангелидис заверил, что кипрские власти продолжат усилия по дальнейшему углублению отношений с американской стороной, однако «следует уважать роль Кипра как опоры стабильности в регионе».

Ранее американский конгрессмен призвал Кипр объединиться против «злобной России».

Напомним, американские сенаторы от Демократической партии Боб Менендес и и Республиканской партии Марко Рубио внесли законопроект, меняющий стратегию Соединенных Штатов в Восточном Средиземноморье с учетом изменений в регионе. Согласно этому документу, поправки отменяют запрет на поставки оружия Кипру. Сенатский комитет по международным отношениям ратифицировал законопроект с поправками, призывающими страны региона отказывать в портовом обслуживании российских кораблей.