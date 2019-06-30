Пушков объяснил болезненную реакцию Запада на слова Путина о закате либерализма

Москва, 30 июня. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков объяснил, почему западные политики и СМИ болезненно отреагировали на слова президента РФ Владимира Путина о закате либерализма.

«Причина ясна — он попал в точку», — написал Пушков в своем Twitter.

Председатель комиссии Совфеда обратил внимание на развитие антилиберального движения в Европе. По словам Пушкова, «либеральные ценности» подорвала волна мигрантов.

Также председатель комиссии отметил, что «репрессии» против основателя ресурса WikiLeaks Джулиана Ассанжа показали «лицемерие западного либерализма».

Западные политики и СМИ болезненно отреагировали на слова Путина о закате либерализма. Причина ясна - он попал в точку. В Европе растут антилиберальные движения, волна мигрантов подорвала «либеральные ценности», а репрессии против Ассанжа показали лицемерие западного либерализма. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 30, 2019

Напомним, ранее Владимир Путин в интервью газете Financial Times заявил, что либеральная идея устарела, поскольку вступила в противоречие с интересами и ценностями подавляющего большинства коренного населения западных стран. Президент России отметил, что общественность начала открыто выступать против иммиграции, мультикультуризма и открытых границ.

На слова Путина о конце эпохи либерализма отреагировал председатель Европейского совета Дональд Туск, сообщает Ura.ru. Туск считает, что либерализм в Европе «является и будет являться основополагающей, жизнеутверждающей ценностью». По словам председателя Европейского совета, конец эпохи либерализма предполагает, что верховенство права и права человека устарели.

С позицией Туска согласились и многие западные СМИ. Например, британская газета Daily Mail назвала речь Владимира Путина «атакой на западные ценности». При этом читатели издания из разных стран согласились со словами российского президента о либерализме. В комментариях на сайте Daily Mail некоторые пользователи Сети заявили о желании переехать в Россию или избрать Путина главой своей страны.