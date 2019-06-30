Жена Стаса Михайлова призналась, что ревновала и устраивала скандалы мужу

Москва, 30 июня. Супруга известного российского певца Стаса Михайлова Инна рассказала, что помогло ей избавиться от ревности и обрести семейное счастье.

В документальном фильме «Стас Михайлов. Все слезы женщин» Инна призналась, что первое время очень ревновала своего супруга, однако в настоящее время пара практически не ссорится. Артист, несмотря на плотный гастрольный график, успевает проводить время с семьей. Инна Михайлова рассказала, что видит реакцию женщин на творчество Михайлова.

«Я вижу, как женщины реагируют на его творчество, как они радуются, как у них горят глаза. Может, помимо сексуального влечения есть, что-то больше. Он вызывает не просто какие-то эмоции, он заставляет думать о себе», — поделилась жена популярного певца.

Инна призналась, что в течение пяти лет ревновала его, были и скандалы. Об этом пишет «СтарХит».

«Наверное, с появлением дочери все пошло на спад. Сейчас мир и покой», ― рассказала она.

По словам супруги артиста, Михайлов никогда не давал повода для ревности, он хороший отец и муж.

«Мы познакомились с Инной, когда я потерял все, что у меня было. Она появилась, и мне как-то легко стало. Это мой самый преданный и близкий человек. Это моя награда», ― признался Стас Михайлов.

Ранее сообщалось, что Михайлов сыграет главную роль в романтической комедии, продюсером которой станет генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.