Три спутника из миссии Starlink SpaceX потеряли связь с Землей

Москва, 30 июня. Три спутника из 60, которые были запущены на орбиту компанией SpaceX, потеряли связь с Землей.

Как сообщает издание Business Insider cо ссылкой на заявление компании, в рамках миссии Starlink было запущено 60 спутников, три из них «больше не функционируют и будут пассивно сходить с орбиты».

«57 спутников Starlink обмениваются данными с земными станциями SpaceX…Три спутника, которые первоначально установили связь с Землей, больше не функционируют», — говорится в заявлении компании.

Планируется,что еще два спутника будут «намеренно возвращены с орбиты для имитации процесса утилизации по окончании срока службы».

Напомним, в рамках миссии Starlink SpaceX планируется создание на орбите спутниковой сети. Она будет способна обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в Интернет. В феврале 2018 года на орбиту были выведены два тестовых спутника Tintin-A и Tintin-B. Планируется, что в общей сложности будет запущено 12 тысяч спутников. В конце мая сообщалось, что все 60 спутников, успешно выведенных ракетой-носителем Falcon 9 на орбиту, подключились к Сети.

Ранее жители Нидерландов сняли на видео движение «поезда» из 60 спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска, пишет «360».