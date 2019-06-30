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В Роспотребнадзоре прокомментировали проверку пассажиров рейса Грузия — Москва

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В Роспотребнадзоре прокомментировали проверку пассажиров рейса Грузия — Москва

Москва, 30 июня. Специалисты Роспотребнадзора проверяли в воздушной гавани «Домодедово» пассажиров авиационного рейса из грузинского Батуми пять-десять минут, такие процедуры происходят ежедневно. Об этом сообщил РИА Новости осведомленный источник.

«Рейс уже разгрузили, проверка шла пять-десять минут, Роспотребнадзор каждый день так делает», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что стандартная процедура проверки состоялась в целях предотвращения ввоза и распространения на территории РФ инфекционных заболеваний, пишет интернет-газета «Подмосковье сегодня».

Эксперты использовали бесконтактные градусники, в итоге медики нашли на борту ребенка с температурой 38,0. Специалисты Роспотребнадзора вызвали на борт врача медицинского пункта воздушной гавани Москвы, пишет KP.ru.

В Роспотребнадзоре напомнили, что суммарная задержка высадки пассажиров составила не более получаса, а все действия сотрудников ведомства проводились законно.

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Автор: Сергей Петров
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