Минск, 30 июня. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Минск на церемонию закрытия II Европейских игр. На торжественное мероприятие российского лидера 25 июня пригласил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Главы двух государств встречались две недели назад в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президенты подтвердили намерение провести двустороннюю встречу в ближайшее время.

28 июня Александр Лукашенко принимал в Минске президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который также приглашен на церемонию закрытия II Европейских игр. Лукашенко не исключил возможность трехсторонней встречи президентов России, Белоруссии и Таджикистана. Белорусский лидер отметил, что главы трех государств могут обсудить вопросы в рамках СНГ и ОДКБ.

Напомним, II Европейские игры стартовали в Минске 21 июня. На открытии соревнования Россию представлял премьер-министр Дмитрий Медведев.

Участниками Европейских игр стали около 3,6 тысячи спортсменов. В настоящий момент в командном зачете лидирует сборная РФ, сообщает KP.RU. Российская команда завоевала 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых медалей. На втором месте находится команда Белоруссии. Спортсмены из соседней страны получили 22 золотых, 14 серебряных и 25 бронзовых медалей. На третьей строчке оказалась итальянская сборная, в активе которой 11 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых медалей.