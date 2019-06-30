Назван топ-5 лучших автомобилей для тюнинга

Москва, 30 июня. Автомобильные специалисты провели исследование и выбрали самые подходящие для тюнинга марки автомобилей. Об этом пишет портал 32cars.ru.

По данным ресурса, лидером рейтинга стали транспортные средства отечественного производства. Так, чаще остальных тюнингуют ВАЗ-2110 и Lada Priora, поскольку в любом магазине запчастей на эти авто можно без проблем подобрать недорогие детали.

На второй строчке оказались автомобили концерна Volkswagen Group — Volkswagen, Skoda и Audi. Как отмечают авторы рейтинга, предпочтения автолюбители отдают таким моделям, как Audi A4 и A6, Skoda Octavia и Superb, а также Volkswagen Golf.

«Бронза» списка досталась Subaru. Так, владельцы модели Impreza нередко пытаются превратить свое авто в гоночную машину. Владельцы Mitsubishi Lancer тоже любят экспериментировать со своими транспортными средствами. На четвертой строчке расположилась Mitsubishi Lancer Evolution, правда, ее тюнинг может обойтись довольно дорого.

Замыкают рейтинг, по данным портала, автомобили немецкого концерна BMW.

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