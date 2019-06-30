Китайские смартфоны захватили почти половину российского рынка

Москва, 30 июня. Более 45% российского рынка заняли смартфоны китайских брендов по итогам первых пяти месяцев 2019 года. Такие данные представила в своем отчете компания, выступающая партнером нескольких производителей электроники.

Как отмечают аналитики, в первые пять месяцев 2018 года доля китайских смартфонов на рынке России составляла 34%. Эксперты считают, что стремительный рост популярности гаджетов из Поднебесной связан с ростом надежности китайских устройств, а также с их невысокой стоимостью. При этом функционально китайские смартфоны не уступают мировым производителям.

По словам представителя «М.Видео — Эльдорадо» Валерии Андреевой, если принять в расчет небольшие компании, может оказаться, что под китайским брендом продается каждый второй смартфон в России.

Вице-президент по продажам «Связной — Евросеть» Давид Борзилов сообщил, что раньше китайские смартфоны продавались в основном в низкой ценовой категории. Однако теперь эти гаджеты вышли в средний и даже высокий ценовой сегмент. По итогам первых пяти месяцев текущего года, больше всего выросли продажи смартфонов, находящихся в ценовом диапазоне от 35 до 40 тысяч рублей. Борзилов отметил, что продажи увеличились в 30 раз как в штуках, так и в деньгах.

Валерия Андреева подчеркивает, что китайские компании предлагают смартфоны в широком ценовом диапазоне. По ее словам, на российском рынке представлены как бюджетные гаджеты, стоимость которых не превышает пяти тысяч рублей, так и смартфоны уровня «выше среднего» — от 30 до 50 тысяч рублей. Такой ассортимент позволяет привлекать разные категории потребителей.

Эту информацию подтверждает и представитель МТС Алексей Меркутов. Он сообщил, что китайские бренды Huawei, Honor, Xiaomi, ZTE, Oppo и Vivo ведут между собой агрессивную борьбу за покупателя, предлагая большой выбор смартфонов в разных ценовых категориях.

По словам гендиректора компании Telecom Daily Дениса Кускова, китайские производители значительно повысили надежность и качество выпускаемой техники. Также эксперт отмечает, что в России уже успело вырасти новое поколение потребителей, не воспринимающих товары из Китая как некачественные или поддельные.

Руководитель проекта Content Review Сергей Половников подчеркивает, что китайским компаниям удалось разрушить стереотип о некачественной технике буквально за три года. Он отмечает, что Россия стала одним из самых привлекательных рынков для Китая, поскольку еще не все потребители пользуются смартфонами, но при этом в нашей стране проживает вполне платежеспособное население.

По словам Половникова, успеху китайских брендов в России поспособствовал, в том числе, кризис 2014 – 2015 годов. В связи с ростом курса валют смартфоны мировых брендов тогда значительно подорожали. После этого китайские производители вышли на рынок как дискаунтеры и предложили рецепт массового смартфона: такой гаджет стоил менее 20 тысяч рублей, при этом был похож на технику топового бренда и обладал большей функциональностью, которая достигалась за счет более качественного программного обеспечения, пояснил Половников.

Сегодня лидирующие позиции на российском рынке занимают китайские бренды Huawei (вместе с суббрендом Honor по итогам мая его доля составила 28,5%) и Xiaomi (10,7%). Доля других китайских компаний на рынке РФ значительно ниже.

Как отмечает менеджер одной из консалтинговых компаний, китайские бренды конкурируют не только с мировыми производителями, но и между собой. По данным компании-партнера нескольких производителей электроники, в 2016 году третье и четвертое места по продажам смартфонов на российском рынке занимали ZTE и Lenovo. Однако уже через год на этих позициях оказались Xiaomi и Honor. Смену лидеров эксперты связывают с тем, что ZTE стала менее активно продвигать свои гаджеты, а Lenovo не удалось «переварить» купленную у американцев Motorola: китайский производитель перестал выпускать смартфоны под своим брендом, но при этом не перешел на «импортированную» торговую марку.

Денис Кусков отмечает, что китайские компании конкурируют между собой как по цене, так и по качеству продукции. Эксперт не исключает, что в перспективе на лидирующие позиции в России могут выйти бренды из КНР, которые сейчас неизвестны широкому кругу потребителей, сообщают «Известия».