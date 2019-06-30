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Китайские смартфоны захватили почти половину российского рынка

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Китайские смартфоны захватили почти половину российского рынка

Москва, 30 июня. Более 45% российского рынка заняли смартфоны китайских брендов по итогам первых пяти месяцев 2019 года. Такие данные представила в своем отчете компания, выступающая партнером нескольких производителей электроники.

Как отмечают аналитики, в первые пять месяцев 2018 года доля китайских смартфонов на рынке России составляла 34%. Эксперты считают, что стремительный рост популярности гаджетов из Поднебесной связан с ростом надежности китайских устройств, а также с их невысокой стоимостью. При этом функционально китайские смартфоны не уступают мировым производителям.

По словам представителя «М.Видео — Эльдорадо» Валерии Андреевой, если принять в расчет небольшие компании, может оказаться, что под китайским брендом продается каждый второй смартфон в России.

Вице-президент по продажам «Связной — Евросеть» Давид Борзилов сообщил, что раньше китайские смартфоны продавались в основном в низкой ценовой категории. Однако теперь эти гаджеты вышли в средний и даже высокий ценовой сегмент. По итогам первых пяти месяцев текущего года, больше всего выросли продажи смартфонов, находящихся в ценовом диапазоне от 35 до 40 тысяч рублей. Борзилов отметил, что продажи увеличились в 30 раз как в штуках, так и в деньгах.

Китайские смартфоны захватили почти половину российского рынка

Валерия Андреева подчеркивает, что китайские компании предлагают смартфоны в широком ценовом диапазоне. По ее словам, на российском рынке представлены как бюджетные гаджеты, стоимость которых не превышает пяти тысяч рублей, так и смартфоны уровня «выше среднего» — от 30 до 50 тысяч рублей. Такой ассортимент позволяет привлекать разные категории потребителей.

Эту информацию подтверждает и представитель МТС Алексей Меркутов. Он сообщил, что китайские бренды Huawei, Honor, Xiaomi, ZTE, Oppo и Vivo ведут между собой агрессивную борьбу за покупателя, предлагая большой выбор смартфонов в разных ценовых категориях.

По словам гендиректора компании Telecom Daily Дениса Кускова, китайские производители значительно повысили надежность и качество выпускаемой техники. Также эксперт отмечает, что в России уже успело вырасти новое поколение потребителей, не воспринимающих товары из Китая как некачественные или поддельные.

Руководитель проекта Content Review Сергей Половников подчеркивает, что китайским компаниям удалось разрушить стереотип о некачественной технике буквально за три года. Он отмечает, что Россия стала одним из самых привлекательных рынков для Китая, поскольку еще не все потребители пользуются смартфонами, но при этом в нашей стране проживает вполне платежеспособное население.

По словам Половникова, успеху китайских брендов в России поспособствовал, в том числе, кризис 2014 – 2015 годов. В связи с ростом курса валют смартфоны мировых брендов тогда значительно подорожали. После этого китайские производители вышли на рынок как дискаунтеры и предложили рецепт массового смартфона: такой гаджет стоил менее 20 тысяч рублей, при этом был похож на технику топового бренда и обладал большей функциональностью, которая достигалась за счет более качественного программного обеспечения, пояснил Половников.

Китайские смартфоны захватили почти половину российского рынка

Сегодня лидирующие позиции на российском рынке занимают китайские бренды Huawei (вместе с суббрендом Honor по итогам мая его доля составила 28,5%) и Xiaomi (10,7%). Доля других китайских компаний на рынке РФ значительно ниже.

Как отмечает менеджер одной из консалтинговых компаний, китайские бренды конкурируют не только с мировыми производителями, но и между собой. По данным компании-партнера нескольких производителей электроники, в 2016 году третье и четвертое места по продажам смартфонов на российском рынке занимали ZTE и Lenovo. Однако уже через год на этих позициях оказались Xiaomi и Honor. Смену лидеров эксперты связывают с тем, что ZTE стала менее активно продвигать свои гаджеты, а Lenovo не удалось «переварить» купленную у американцев Motorola: китайский производитель перестал выпускать смартфоны под своим брендом, но при этом не перешел на «импортированную» торговую марку.

Денис Кусков отмечает, что китайские компании конкурируют между собой как по цене, так и по качеству продукции. Эксперт не исключает, что в перспективе на лидирующие позиции в России могут выйти бренды из КНР, которые сейчас неизвестны широкому кругу потребителей, сообщают «Известия».

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Автор: Василиса Бойко
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