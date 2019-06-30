Пресс-секретарь Белого дома пострадала в давке на встрече Трампа и Ким Чен Ына

Пхеньян, 30 июня. Новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм пострадала во время давки, которая произошла на встрече глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Как передает телекомпания CNN, Гришэм получила легкие ушибы в стычке с представителями СМИ, которые сопровождали председателя КНДР Ким Чен Ына. По информации одного из корреспондентов, у нового пресс-секретаря травмы несерьезные, остались синяки.

Напомним, Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в воскресенье. Американский президент стал первым главой США, который ступил на территорию Корейской Народной Демократической Республики через военно-демаркационную линию из Южной Кореи. Председатель Госсовета КНДР поприветствовал Трампа у линии раскола Кореи, сообщает «Газета.ru».

На встрече в воскресенье американский президент заявил, что готов пригласить Ким Чен Ына посетить с визитом США. Северокорейский лидер также пригласил Трампа совершить визит в Пхеньян. Ким Чен Ын отметил, что переход главы Белого дома на территорию КНДР символизирует стремление к лучшему будущему. Об этом пишет «Deita.ru».

«Это позитивная встреча, которая показывает многим людям, что мы и впредь можем многое изменить к лучшему», — сказал лидер КНДР.

Глава Белого дома вылетел в столицу Южной Кореи после завершения саммита G20, который продолжался в японской Осаке с 28 по 29 июня. Трамп подчеркнул, что он не согласовывал предложение о встрече с Ким Чен Ыном.