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Бывший тренер Глушакова оценил переход футболиста в «Ахмат»

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Бывший тренер Глушакова оценил переход футболиста в «Ахмат»

Москва, 30 июня. Бывший наставник полузащитника Дениса Глушакова по дублю «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился с Федеральным агентством новостей своим мнением о переходе футболиста в «Ахмат».

«Я не думаю, что Денису нужно приводить себя в порядок. На мой взгляд, проблемы последнего времени шли извне. Сейчас у него есть возможность эмоционально перезагрузиться. К тому же он перешел в амбициозную команду — к тренеру, которого знает по работе в «Локомотиве». 2008 год, когда он работал с Рахимовым (главный тренер «Ахмата») для Глушакова сложился очень успешно», — рассказал специалист.

Глушаков перешел в «Ахмат» на правах свободного агента после того, как «Спартак» разорвал с футболистом контракт. В составе красно-белых 32-летний полузащитник провел 173 матча, забил 23 мяча и отдал 10 результативных передач.

Помимо грозненцев на футболиста также претендовал «Ростов», «Сочи» и тульский «Арсенал». Контракт игрока с «Ахматом» рассчитан на 1 год с опцией продления еще на сезон.

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Автор: Константин Тихов
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