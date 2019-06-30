Около 800 тысяч человек посетили «Армию-2019» за пять дней работы форума

Москва, 30 июня. Порядка 800 тысяч человек посетили международный форум «Армия-2019». Об этом рассказал начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий министерства обороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров.

Во время брифинга он отметил, что за пять дней работы форума число гостей и участников достигло 798 тысяч человек, а развернутые в 35 городах и 26 российских городах объекты форума посетили 239 тысяч человек.

Гончаров подчеркнул, что в пятый день делегации из 16 стран продолжили работу. По его словам, в общей сложности в деловой программе приняли участие 11,6 тысячи человек.

«Общее количество участников деловой программы составило 11 тысяч 598 человек, из них более 2,5 тысячи — специалисты высшей квалификации», — сообщил Гончаров.

Отметим, международный военно-технический форум «Армия-2019», проходящий в Подмосковье, в будущем станет одной из главных мировых выставок подобного рода. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал один из гостей форума, вoeнный oбoзpeвaтeль Mиxaил Xoдapенoк.