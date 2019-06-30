Армия Сирии уничтожила многих террористов при отражении атаки на северо-западе Хамы

Боевики-исламисты предприняли новую серию атак на позиции Сирийской арабской армии (САА) на северо-западе провинции Хама в надежде сломить оборону правительственных сил САР. Однако очередные попытки обернулись неудачей, передают военные источники ливанского информагентства Al Masdar News. Подробнее об этих столкновениях читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Радикальные бандгруппы во главе с формированиями «Джейш Аль-Изза» и «Хайят Тахрир аш-Шам» совершили нападения на участках фронта в районах населенных пунктов Аль-Хувейз и Джамала. Обе атаки, тем не менее, были отбиты в достаточно короткий срок.

При этом террористам был нанесен значительный урон в живой силе. Местный источник разместил на своей странице в Twitter (@LouisDiko) видео, запечатлевшее последствия боев на этом направлении. На нем можно увидеть останки ликвидированных исламистов.

Наиболее непримиримые группировки, дислоцирующиеся на окраинах «Большого Идлиба», в последнее время регулярно предпринимают попытки прорыва на линии соприкосновения с войсками САР. Данные отряды боевиков чаще всего находятся в составе «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ) или непосредственно связаны с «Ан-Нусрой», которая отвергла режим перемирия, введенный на северо-западе Сирии в середине текущего месяца.

Накануне в рамках борьбы с этими террористическими элементами ВКС РФ и ВВС САР провели серию боевых вылетов, осуществив бомбардировки ключевых объектов джихадистов. Авиаударам подверглась техника, позиции, склады с оружием и боеприпасами «Тахрир аш-Шам» и других непримиримых формирований в северных районах Хамы и юге соседней провинции Идлиб.

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин в интервью корреспонденту ФАН заметил, что Идлибская зона уже долгое время остается самым напряженным регионом в арабской республике и с каждым днем вызывает все больше беспокойства. Он напомнил, что это, в частности, связано с огромным количеством боевиков, укрывающихся там.

«Такая очень тяжелая обстановка в этом регионе была прогнозируема. Во-первых, в это «осиное гнездо» в разные годы конфликта со всех уголков страны свозились самые отъявленные радикалы, оказавшиеся в окружении на других фронтах, но отказывавшиеся сложить оружие. Всех их во избежание жестокие боев и ради безопасности жителей тогда вывозили в Идлиб в обмен на добровольную сдачу районов. Кроме того, старания урегулировать проблему при помощи Турции пока не увенчались успехом по причине ее неоднозначной позиции. Поэтому вопрос остается открытым, но частично, по крайней мере, решение будет достигаться военным путем, прежде всего — в отношении самых радикальных элементов», — подчеркнул наш собеседник.

В настоящий момент удивляет стремление многих из них продолжать упорное сопротивление, несмотря на довольно предсказуемый исход. Все же, как бы террористов там не было много, Идлиб является последним их крупным оплотом, и очевидно, что рано или поздно их линии обороны будут прорваны. По мнению Андрея Кошкина, их боевой дух подпитывается в первую очередь за счет поддержки иностранных кураторов.

«Попытки боевиков выстоять под натиском САА активно стимулируют западные государства, которые заинтересованы в том, чтобы на территории Сирии была сила, пусть и террористическая, но которая противостояла бы легитимному президенту Башару Асаду. Поэтому они активно подпитывают до сих пор сопротивляющиеся бандформирования деньгами и вооружением, за счет чего джихадисты и могут еще вести атаки. Кроме того, внешние покровители, вероятно, обещают им, что в крайнем случае их смогут экстренно перебросить в другие регионы, где они смогут продолжать свою деятельность. Поэтому эти факторы, конечно, являются значительными препятствиями для сирийской армии, но они преодолимы», — уверен собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.