Сирия, 30 июня. Боевики ударили по населенным пунктам Нубль и Аз-Захра к северо-западу от Алеппо. Один из курдских бойцов был застрелен неизвестными в Ракке. ВС Турции направили очередной военный конвой в Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют позиции исламистов в западной части Алеппо; обмениваются ударами с боевиками на севере Хамы.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве курдского бойца в городе Ракка.

Курды: направили подкрепление к городу Аль-Бусейра юго-восточнее Дейр-эз-Зора; пережили взрыв в населенном пункте Мухаймидия в провинции Дейр-эз-Зор.

ВС Турции: передислоцировали военный конвой в Сирию.

Провинция Алеппо

Информационный портал Step News Agency сообщает о том, что в западной части провинции фиксируются боевые вылеты сирийских ВВС. Авиаудары военных самолетов ВВС САР пришлись по укрепрайонам исламистов недалеко от населенного пункта Кафр-Халаб, расположенного юго-западнее административного центра региона вблизи границы с Идлибом. Отмечается, что поводом к возобновлению воздушных атак на данном направлении послужил очередной обстрел со стороны джихадистов. По информации военного источника в сети Twitter (ahmadalissa), боевики, отряды которых базируются в районе города Баянун, ударили по жилым кварталам населенных пунктов Нубль и Аз-Захра. О возможных жертвах среди местных жителей на данный момент ничего неизвестно.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (DeirEzzor24) сообщает о том, что «Демократические сил Сирии»**** (SDF) направили подкрепление в город Аль-Бусейра на юго-востоке от Дейр-эз-Зора. По неподтвержденной информации местных активистов, курды готовятся к проведению масштабных рейдов в населенном пункте. Как известно, в Аль-Бусейре неоднократно вспыхивали протестные акции мирного населения, осуждающего произвол и нарушения прав граждан со стороны курдских радикалов, участники которых впоследствии подвергались преследованиям.

Тот же источник заявляет о взрыве в населенном пункте Мухаймидия северо-западнее административного центра региона. Детонация бомбы, установленной на мотоцикле, произошла у автомобиля одного из высокопоставленных членов курдской администрации Мухаммеда Аль-Джасима, известного под псевдонимом «Абу Аззам». Напомним, двумя днями ранее в городе прошли обыски «демократических сил», во время которых были задержаны несколько гражданских лиц. Предполагается, что организовать взрыв могли местные племена, высыпающие против оккупации SDF.

Провинция Идлиб

В Сирию прибыл очередной военный конвой турецких вооруженных сил. По информации военного источника в сети Twitter (XXVII27_), новая партия подкреплений была переброшена к границам «Большого Идлиба», где размещены наблюдательные посты Турции. Как известно, КПП были построены в рамках российско-турецкого соглашения о создании демилитаризованной зоны для мониторинга обстановки на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции, однако, несмотря на это, исламисты не перестают провоцировать столкновения в прифронтовой зоне. Так, согласно данным Twitter-канала (HalabTodayTV), радикалы антиправительственных формирований вновь ударили по занимаемым САА территориям на севере соседней провинции Хама.

Провинция Ракка

Поступили сведения о новой вылазке неизвестных в административном центре региона. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (RadioAlKul), неизвестные боевики застрелили одного из бойцов «Демократических сил Сирии» (SDF) недалеко от здания автовокзала. В организации нападения подозреваются боевики так называемых спящих ячеек «Исламского государства», осуществляющие подпольные вылазки преимущественно на занимаемых курдами территориях. Напомним, Ракка перешла под контроль SDF в октябре 2017 года, тем не менее проживание здесь все еще не безопасно для мирных жителей. Более того, как стало известно накануне, город до сих пор не был полностью расчищен от завалов, оставшихся в результате обрушения зданий в ходе боевых вылетов ВВС западной коалиции.

Провинция Хама

На севере региона не утихают вооруженные стычки между правительственной армией и боевиками незаконных бандгрупп. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (jisrtv), исламисты ведут огонь по опорным пунктам сил САР вблизи лагеря Бурайдидж, а также у поселений Шейх Хадид, Джалама и Кафр Худ на северо-западе от Хамы.

В то же время джихадисты приступили к передислокации дополнительных отрядов на север региона. Об этом сообщает Twitter-канал (XXVII27_). Более подробная информация о виде и количестве направленных сил и техники пока уточняется.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)