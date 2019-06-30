ЛНР итоги 23–30 июня: уничтожен украинский диверсант, начался процесс разведения сил и средств у «Станицы Луганской»

Луганск, 22 июня. В Луганск на этой неделе прибыл с рабочим визитом новый глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Яшар Халит Чевик, состоялось первое пленарное заседание Общественной палаты, а также прошел мастер-класс по тайскому боксу. Дайджест новостей ЛНР за прошедшую неделю — в материале Федерального агентства новостей.

Первый визит нового главы СММ ОБСЕ в ЛНР

Офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Роман Иванов рассказал о начавшемся процессе разведения сил и средств у «Станицы Луганской». В ЛНР заявили, что все мероприятия проходили планово и под наблюдением СММ ОБСЕ.

Новый глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Яшар Халит Чевик впервые посетил с рабочим визитом Луганскую народную республику. Чевик пересек линию соприкосновения на единственном между ЛНР и подконтрольной ВС Украины территорией пункте пропуска «Станица Луганская». Он ознакомился с работой КПП и состоянием разрушенного пролета моста. Об этом сообщил министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

В Луганске погиб украинский диверсант

Украинский диверсант погиб, подорвавшись на мине при новой попытке проникнуть на территорию Луганской народной республики, сообщает офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Видео с места подрыва украинского силовика опубликовано на официальном сайте оборонного ведомства республики.

Заседание Общественной палаты прошло в ЛНР

Первое пленарное заседание Общественной палаты прошло в Луганской народной республике. Возглавил общественную палату бывший председатель Народного совета ЛНР Алексей Карякин. Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал всех присутствующих ориентироваться в работе прежде всего на интересы жителей республики.

«Основная задача общественной палаты – это, конечно же, защита интересов и прав всех граждан, всех без исключения. Всех профессий, независимо от занимаемой должности и независимо от социального положения. Это ваша основная задача, это ваша основная миссия», - сказал глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, открывая заседание.

Годовщина создания Федерации профсоюзов ЛНР

Делегации профсоюзных активистов из Российской Федерации - Москвы, Владимира, Воронежа, Ростова-на-Дону, а также из Донецкой народной республики прибыли в Луганск на мероприятия в честь пятой годовщины создания Федерации профсоюзов ЛНР. На встрече с активистами глава ЛНР Леонид Пасечник выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества, его поддержали прибывшие делегаты.

«Команда Олега Константиновича (председателя ФП ЛНР Олега Акимова - ред.) – это не только аппарат, но и все отраслевые профсоюзы, которые объединены, которые вошли в состав в 2014 году. Вместе в это непростое время двигались в сторону стабилизации обстановки в социальной сфере. Самое главное, стабильность социальной сферы – это дальнейшее развитие экономики региона», – подчеркнул заместитель председателя Московской ФП Павел Лаптев.

В Луганске прошел мастер-класс по тайскому боксу

Открытый семинар по тайскому боксу провел в Луганске чемпион мира и Европы по муай-тай Виталий Кодин. В мастер-классе приняли участие 350 спортсменов и активистов. Чемпион добавил, что лучших спортсменов республики он планирует продвигать на профессиональном уровне лично.