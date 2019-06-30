Эксперты рассказали об опасности сна рядом с мобильным телефоном

Москва, 30 июня. Врачи рассказали, как сон рядом с мобильными телефонами может отразиться на здоровье. Большинство людей перед сном мониторит социальные сети, а потом кладет устройство под подушку.

Медики напомнили, что все гаджеты нагреваются во время работы, а нахождение девайса под подушкой может способствовать его возгоранию.

Ранее на такие инциденты жаловались владельцы телефонов Samsung Galaxy Note 7, после чего компания-производитель ликвидировала эту проблему, пишут «Актуальные новости».

Кроме того, дисплеи гаджетов испускают синий свет, который влияет на качество сна. На данный момент нет конкретных доказательств того, что мобильные устройства способны вызывать рак, но большинство научных сотрудников уверены, что смартфоны имеют электромагнитное излучение, сравнимое с рентгеновским.

Ранее эксперты назвали пять способов быстро и крепко заснуть.