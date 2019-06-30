Трамп и Ким Чен Ын обменялись приглашениями посетить Вашингтон и Пхеньян

Пхеньян, 30 июня. Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов пригласить председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына посетить с визитом Соединенные Штаты.

Журналисты поинтересовались у главы Белого дома на встрече двух лидеров в воскресенье, готов ли Трамп пригласить северокорейского лидера в США.

«Я вполне могу пригласить его прямо сейчас», — ответил американский президент.

По информации агентства Kyodo, северокорейский лидер также пригласил Трампа совершить визит в Пхеньян.

Напомним, Трамп стал первым главой США, который ступил на территорию Корейской Народной Демократической Республики через военно-демаркационную линию из Южной Кореи. Ким Чен Ын поприветствовал главу американского государства у линии раскола Кореи.

Трамп и Ким Чен Ын пожали друг другу руки, после чего американский президент перешагнул через символический бетонный барьер и оказался на северокорейской стороне.

Напомним, президент Соединенных Штатов вылетел в столицу Южной Кореи после завершения саммита G20 в японской Осаке. По словам главы Белого дома, он не согласовывал предложение о встрече с Ким Чен Ыном.