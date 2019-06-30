Врачи назвали главные риски рождения ребенка в позднем возрасте

Лондон, 30 июня. Рождение детей в позднем возрасте грозит многими опасностями как матерям, так и будущим детям. О рисках поздней беременности рассказали специалисты британского Королевского колледжа акушеров и гинекологов.

Врачи считают, что оптимальным для деторождения является возраст от 20 до 35 лет. Специалисты отмечают, что фертильность женщины снижается с возрастом, поскольку к 30 годам количество яйцеклеток уменьшается, а их качество ухудшается. По этим причинам вероятность успешного зачатия снижается.

По данным врачей, у женщин, решивших завести ребенка ближе к 40 годам, выше вероятность получения гестационного диабета и преэклампсии во время беременности. Эти осложнения являются очень серьезными и несут риски как для самой будущей матери, так и для здоровья новорожденного.

Также с возрастом растет вероятность выкидыша или мертворождения, так как к 40 годам женщина приобретает некоторые заболевания, а качество ее половых клеток снижается. Врачи не исключают риск рождения ребенка с маленьким весом из-за ограничения роста плода. Кроме того, повышается риск возникновения хромосомных заболеваний у ребенка, например, синдрома Дауна. Некоторые исследования показывают, что зачатие от пожилого мужчины тоже может стать причиной неблагоприятного исхода беременности.

Специалисты отмечают, что с возрастом повышается вероятность рождения двойни или даже тройни, сообщают «Известия». Это обусловлено гормональными изменениями, в связи с которыми несколько яйцеклеток выпускаются одновременно.

Однако отчаиваться женщинам, решившим завести ребенка в позднем возрасте, все же не стоит. Врачи отмечают, что, несмотря на повышенный риск, матери старше 35 лет более склонны к здоровой беременности. Медики рекомендуют представительницам прекрасного пола, планирующим беремнность ближе к 40, вести здоровый образ жизни и регулярно посещать специалистов.

Ранее ученые нашли связь между работой в ночные смены и выкидышами. Для этого исследователи из Дании на протяжении шести лет наблюдали за здоровьем 22 тысяч беременных женщин, учитывая их рабочий график.