Суарес расплакался на поле после поражения Уругвая в Кубке Америки

Сальвадор, 30 июня. Форвард «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес не смог сдержать слез после обидного поражения национальной команды от перуанцев в четвертьфинале Кубка Америки (Copa America). Снимок расстроенного футболиста опубликовало издание Goal в своем Twitter-аккаунте.

Основное время поединка окончилось нулевой ничьей. Уругвайцы забивали три раза, но ни один из мячей не был в результате засчитан. В серии пенальти удачнее и точнее оказались перуанские футболисты — 5:4. Единственный промах в серии допустил 32-летний Суарес, наносивший первый удар своей команды. Нападающий не смог реализовать пенальти впервые с 2016 года.

Here's the video of Luis Suarez crying with his teeth out. pic.twitter.com/UsfVdsx8Mf — Fiza (@Fezfutbol) 30 июня 2019 г.

Нападающий сборной Бразилии поддержал Суареса на своей странице в социальной сети Instagram.

«Поднимайся, большой брат. Я люблю тебя, друг», — написал коллега Суареса по амплуа.

В полуфинале соревнований Перу встретится со сборной Чили. Во втором полуфинале сыграют аргентинцы и бразильцы.

Напомним, Суарес выступает за сборную Уругвая в течение 12 лет — с 2007 года. На его счету более 100 матчей за национальную команду, в ее составе он становился победителем Кубка Америки-2011.