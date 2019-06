Суарес расплакался на поле после поражения Уругвая в Кубке Америки

Сальвадор, 30 июня. Форвард «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес не смог сдержать слез после обидного поражения национальной команды от перуанцев в четвертьфинале Кубка Америки (Copa America). Снимок расстроенного футболиста опубликовало издание Goal в своем Twitter-аккаунте.

Основное время поединка окончилось нулевой ничьей. Уругвайцы забивали три раза, но ни один из мячей не был в результате засчитан. В серии пенальти удачнее и точнее оказались перуанские футболисты — 5:4. Единственный промах в серии допустил 32-летний Суарес, наносивший первый удар своей команды. Нападающий не смог реализовать пенальти впервые с 2016 года.

Here's the video of Luis Suarez crying with his teeth out. pic.twitter.com/UsfVdsx8Mf