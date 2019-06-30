Назван топ-3 знаковых моделей в истории Lada

Москва, 30 июня. Автомобильные эксперты составили рейтинг наиболее знаковых моделей Lada для «АвтоВАЗа» и отечественного автопрома в целом.

Тройку лидеров замыкает Lada Vesta. На базе модели выпускают и седан, и универсал, и две кросс-версии. Эксперты подчеркивают, что с выходом на авторынок этой модели производственный цикл изменился в лучшую сторону, также усилился контроль качества и появилась практика отзывов при выявлении тех или иных дефектов.

На второй строчке расположилась базовая переднеприводная Lada 2108. Модель разработали еще в середине 1980-х годов, после чего платформа использовалась около 30 лет, при этом значительных изменений в конструкции не было.

Первое место за легендарной «Нивой», переименованной в Lada 4×4. Отметим, внедорожник легкового класса выпустили еще в 1977 году. В то время модель была первым массовым кроссовером, который пригоден для движения по бездорожью.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начнет продажи новой модели ― универсала с повышенной проходимостью Lada Granta Cross. Его минимальная стоимость составит 555 тысяч рублей. Известно, что кузов новинки получит защитный обвес, созданный из прочного пластика, который позволит избежать повреждения эмали во время поездок по легкому бездорожью.