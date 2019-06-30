Экс-депутат Рады назвал «жуликами» устроивших скандальную перепалку Саакашвили и Ляшко

Перепалкой закончились так называемые «дебаты» экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко. Политики, не уступающие друг другу в скандальности, «порадовали» своей сварой зрителей телеканала «НАШ».

И, хотя темы, которые затронули Саакашвили и Ляшко, нельзя считать неважными, но общий цирковой скандальный фон украинской политики сводит на нет любые рациональные предложения, звучащие в ходе дискуссий, считает экс-депутат Рады Владимир Олейник.

Скандал в прямом эфире между Саакашвили и Ляшко начался после того, как последний посетовал на недостаточную государственную помощь семьям с детьми-инвалидами. В ответ Саакашвили предложил Ляшко добиться передачи депутатских особняков семьям с детьми с ДЦП. Саакашвили также призвал Ляшко пожертвовать миллион долларов из собственных средств на лечение и реабилитацию больных детей.

В ответ Ляшко посоветовал своему оппоненту поехать на родину, в Грузию, где против Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел.

«А вы не хотите поехать в родную Грузию, где против dас есть приговор на шесть лет? Чтобы к родному народу приехать и выполнять законы Грузии?!» — риторически бросил Ляшко.

В ответ Саакашвили заявил, что он «построил дорогу в Одессе, в отличие от болтающего и ничего не построившего Ляшко». После этого скандал между оппонентами продолжился, несмотря на попытки ведущего унять расходившихся политиков.

Экс-депутат Верховной рады, известный украинский политик Владимир Олейник в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что сегодня вся политическая сфера на Украине — это шоу, причем весьма низкопробное.

«Так было и раньше, это уже давно всего лишь шоу, — отметил Олейник. — А сейчас, когда идет борьба за электорат, каждый пытается показать свою крутизну, чтобы понравиться избирателю. Это же своего рода кастинг — кто лучше сыграет роль защитника избирателя, вот каждый и старается показать электорату, что он круче. Но делают они это исключительно путем свар, взаимных оскорблений. Низкий уровень политической культуры на Украине уже никого не удивляет».

В качестве примера Олейник напомнил, как еще в 2015 году Саакашвили устроил перепалку с главой МВД Арсеном Аваковым прямо на заседании Национального совета реформ и в присутствии тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.

«Все это проходило с оскорблениями, в присутствии так называемого президента (Порошенко), так что сейчас уже удивляться нечему, — отметил экс-депутат Рады. — А поскольку партия Саакашвили, вопреки логике и здравому смыслу, все-таки, на мой взгляд, незаконно участвует в избирательном процессе, он составляет определенную конкуренцию для своих оппонентов, в том числе для Ляшко. Взгляды Саакашвили и Ляшко в общем-то одинаковые, они окучивают одно электоральное поле. Поэтому Ляшко пытается в привычном для себя скандальном бескультурном ключе максимально снизить рейтинг своего оппонента и хоть небольшие проценты, но все-таки у Саакашвили отобрать».

Именно этим объясняется желание Ляшко как можно больнее «укусить» Саакашвили во время так называемых дебатов, отметил собеседник ФАН.

«На самом деле — это просто борьба жуликов за симпатии одного и того же электората, который, безусловно, не резиновый, потому что большинство здравомыслящих избирателей давно уже не смотрят в сторону этих клоунов», — резюмировал Владимир Олейник.

Указом президента Украины Владимира Зеленского внеочередные выборы в Верховную раду назначены на 21 июля 2019 года. Как и ранее, выборы в Раду пройдут по смешанной системе с мажоритарными округами и пропорциональными списками. Для прохождения в парламент партиям нужно набрать не менее 5% голосов избирателей.