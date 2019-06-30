Хлебникова ответила на обвинения в алкоголизме

Москва, 30 июня. Эстрадная исполнительница Марина Хлебникова отреагировала на обвинения в алкоголизме. По словам 53-летней звезды 90-х, о ней регулярно говорят «всякие глупости».

«Обо мне говорят всякие глупости столько, сколько я живу! Я жива и здорова, очень хотим скоро улететь отдыхать вместе с дочкой», — передает слова Хлебниковой ресурс teleprogramma.pro.

Сообщалось, что все началось с того, что автор хита «Косые дожди» Хлебникова на прошлой неделе, впервые за долгое время, появилась в студии телевизионного шоу. Внешний вид артистки насторожил звезд шоу-бизнеса и поклонников. Некоторые пришли к мнению, что звезда 90-х страдает алкогольной зависимостью.

Сама Хлебникова утверждает, что ничего не знала о слухах, которые быстро разлетелись в Сети.

Накануне артистка Хлебникова набросилась с криками на основателя группы «На-На» и музыкального продюсера Бари Алибасова в ток-шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Ведущий пригласил в студию коллег и друзей артиста, который недавно получил сильнейшие ожоги внутренних органов и был доставлен в московскую клинику.

Среди участников беседы оказалась и Хлебникова. Увидев выжившего после несчастного случая продюсера Алибасова, она не смогла сдержать эмоций и набросилась на него с криками. Другие участники дискуссии испугались реакции артистки, отметив, что она стала «неузнаваема».