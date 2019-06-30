Винокурова призвала Мосгоризбирком жестко отреагировать на подделку подписей за Соболь

Сотрудники полиции обнаружили на съемной квартире в Пресненском районе Москвы штаб по подделке подписей за кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь. Видео, снятое на этой «фабрике фейковых подписей», выложил в соцсети друг владельца квартиры. Ситуацию прокомментировала журналист, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова.

По словам автора видеоролика, его друг, находясь в отпуске в Крыму, стал получать жалобы от соседей на то, что в его квартиру ходят толпы народа, шумят там и курят. При этом жилье сдавалось совершенно другим людям. Проверить «квартирантов» москвич пришел вместе с сотрудниками правопорядка. Там они обнаружили «рисовальщиков» подписей за кандидата в Мосгордуму, соратницу блогера Алексея Навального Любовь Соболь.

К слову, как только полиция сообщила СМИ о работе «фабрики по подделке подписей» за Соболь, команда Навального заявила, что в ходе нынешней предвыборной кампании в столичный парламент подписи подделываются за самых разных кандидатов, представляющих разные политические силы. В частности, в рисовании подписей» обвинили кандидата от «Яблока» Сергея Митрохина, который баллотируется от того же 43-го избирательного округа, что и Соболь. Правда, доказательств своих «разоблачений» Навальный и его команда предоставить не смогли. Чего не скажешь о доказательствах грязной игры штаба Соболь.

«Действительно, подделка подписей за кандидатов в Мосгордуму — дело не такое уж редкое. В 2014 году я лично была свидетельницей того, как две девушки «рисовали» подписи за одного из демократических кандидатов прямо за столиком в кафе. Я подошла к ним, сказала, что вызову полицию, потому что вижу, что они совершают уголовное преступление. Девушки убежали. А потом про кандидата, на которого они работали, говорили, что, несмотря на титанические усилия, ему не удалось собрать подписи для участия в выборах»,— рассказала Федеральному агентству новостей Екатерина Винокурова.

По мнению журналистки, в 2016 году вошедшей в экспертный состав комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, подделывают подписи кандидаты в столичный парламент, не имеющие собственной базы сторонников.

«Если есть такая база, то подписи честным путем собрать можно. А если собственной аудитории нет, то надо очень-очень и очень много денег, чтобы собрать эти самые подписи, оплатив работу сборщиков, которые обойдут каждую квартиру вашего избирательного округа. Если же нет базы сторонников и больших денег, то отдельные недобросовестные кандидаты занимаются рисованием подписей. Вот это как раз случай Любови Соболь. На мой взгляд, здесь должна последовать жесткая реакция Мосгоризбиркома и правоохранителей. А чтобы таких махинаций в Москве не было, есть хорошая идея — разрешить сбор электронных подписей через сайт госуслуг. Да и кандидатам это бы облегчило работу, потому что в столице люди неохотно открывают двери сборщикам подписей и процент тех, кто живет по месту регистрации, невелик. Такая вот особенность нашего городка», — отметила Винокурова.

Она считает, что задача кандидатов Навального — устраивать скандалы.

«Они стремятся максимально все скандализировать. Их скандалы — это скандалы ради скандалов. Поэтому после разоблачения рисовальщиков подписей за Соболь с их стороны последовали обвинения в адрес других кандидатов в Мосгордуму», — объяснила журналистка.

Добавим, что нечестная предвыборная игра Любови Соболь уже стала притчей во языцех. Протеже Навального вынудила отказаться от участия в выборах заслужившую любовь москвичей за развитие паллиативной помощи общественницу Анну Федермессер. В адрес фаворитки на депутатское кресло в Мосгордуме от 43-го округа, на фоне которой не прославившаяся добрыми делами Соболь явно проигрывала, обрушился шквал оскорблений и угроз физической расправой. К такой грязи и агрессии Федермессер оказалась не готова.