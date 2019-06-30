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Япония намерена возобновить коммерческий лов китов впервые за 30 лет

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Япония намерена возобновить коммерческий лов китов впервые за 30 лет

Токио, 30 июня. Япония намерена вернуться к коммерческому лову китов в собственной экономической сфере впервые за 30 лет и покинуть Международную китобойную комиссию.

Как сообщают японские СМИ, соответствующее заявление уже официального характера будет сделано 1 июля. В Японии заявляют, что мясо китов местные жители употребляют с глубокой древности. А запрет на отлов этих морских млекопитающих воспринимался некоторыми японцами как посягательство на национальную культуру.

Отмечается, что японцы намерены отлавливать только те виды китов, численности которых ничто не угрожает. К настоящему моменту список с указанием квот и видов, промысел которых разрешат в Японии, не обнародован.

Япония входила в состав IWC (Международная китобойная комиссия) с 1988 года.

Напомним, власти страны год назад приняли решение выйти из Международной комиссии по промыслу китов в 2019 году.  После выхода из комиссии Япония займется промыслом китов только в своих территориальных водах, а также в эксклюзивной экономической зоне.

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Автор: Сергей Петров
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