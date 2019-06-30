В Сети появилось видео, как Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

Миннеаполис, 30 июня. Бывший претендент на титул чемпиона в тяжелом весе Фрэнсис Нганну за минуту нокаутировал экс-чемпиона UFC Джуниора Дос Сантоса во время боя, который состоялся в рамках турнира UFC on ESPN 3. В Сети появилось видео стремительного нокаута.

Турнир UFC on ESPN 3 прошел в американском Миннеаполисе в ночь на 30 июня. Поединок между Нганну и Дос Сантосом стал главным боем соревнования. Технический нокаут позволил Фрэнсису Нганну одержать победу уже в первом раунде.

«Я надеюсь, что руководство UFC сейчас осознает — я заслуживаю титульного поединка», — передает слова Нганну Газета.ru.

Также в рамках турнира UFC on ESPN 3 сразились пары Жуссьер Формига — Джозеф Бенавидес (победа Бенавидеса), Энтони Рокко Мартин — Дэмьен Майя (победа Майи), Винс Пичел — Рузвельт Робертс (победа Пичела), Марко Поло Рейес — Дрю Добер (победа Добера), Пол Крэйг — Пол Менфилд (победа Менфилда).

Фрэнсис Нганну родился в Камеруне в 1986 году. Свой дебютный бой спортсмен провел в 2015 году, сразившись с Луисом Энрике. Тогда Нганну удалось одержать победу, нокаутировав соперника во втором раунде. Всего боец, который носит прозвище The Predator (Хищник), провел 17 боев. В 14 из них Нганну одержал победу, причем в 10 случаях Хищник нокаутировал противника.

Джуниор Дос Сантос родился в Бразилии в 1984 году. Профессиональную карьеру спортсмен начал в возрасте 21 года. Дос Сантос известен под прозвищем Cigano (Цыган). Всего спортсмен провел 27 боев. В 21 поединке Дос Сантос вышел победителем.