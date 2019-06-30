Носков запел на английском языке после перенесенного инсульта

Москва, 30 июня. Отечественный эстрадный исполнитель Николай Носков возвращается к музыке после тяжелого заболевания.

В 2017 году певец перенес инсульт, после чего врачи удалили ему тромб. На реабилитацию Носкову потребовалось несколько лет, но поклонники уже не надеялись, что исполнитель когда-нибудь вернется на сцену.

Впрочем, Носков не готов сдаваться и намерен вернуться к музыке. В социальной сети Instagram появился ролик, на котором запечатлен сидящий в звукозаписывающей студии Носков. Несколько месяцев назад продюсер Виктор Дробыш намекал на скорое возвращение певца. На видео автор хита «Это здорово» исполняет песню на английском языке.

Фанаты выразили благодарность Дробышу, который помог Носкову вернуться к музыке.

Напомним, 22 марта текущего года бывший участник рок-коллектива «Парк Горького» Носков появился на официальной презентации нового сингла подопечного продюсера Виктора Дробыша.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин разместил на своей странице в социальной сети Instagram фотоснимок с Носковым, который пришел послушать молодого музыканта Александра Иванова, выступающего под псевдонимом IVAN.