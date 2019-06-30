Трамп стал первым президентом США, оказавшимся на территории КНДР

Москва, 30 июня. Американский президент Дональд Трамп стал первым главой Соединенных Штатов, который ступил на территорию Корейской Народной Демократической Республики через военно-демаркационную линию из Южной Кореи.

Южнокорейское телевидение в воскресенье в прямом эфире транслировало это событие. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын поприветствовал американского лидера у линии раскола Кореи. Главы двух государств пожали друг другу руки, после чего Дональд Трамп перешагнул через символический бетонный барьер, высота которого составляет несколько сантиметров, и оказался на северокорейской стороне.

Отметим, Дональд Трамп и Ким Чен Ын встречаются уже в третий раз. После первой встречи в Сингапуре американский президент сообщил, что добился серьезного продвижения по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова. А второй саммит, который прошел во Вьетнаме, не принес никаких положительных результатов — Пхеньян не согласился на условия Вашингтона.

Лидер Северной Кореи подчеркнул, что переход главы Белого дома Дональда Трампа на территорию КНДР символизирует стремление к лучшему будущему, передает телеканал Fox News.

«Президент Трамп только что перешел через демаркационную линию, что сделало его первым президентом (США — прим. ФАН), который нас посетил. Это выражает его желание работать над лучшим будущим», — заметил Ким Чен Ын.

Напомним, Трамп вылетел в столицу Южной Кореи в субботу после завершения саммита «Большой двадцатки», который проходил в период с 28 по 29 июня в японской Осаке. По словам главы Белого дома, он не согласовывал предложение о встрече с северокорейским лидером.