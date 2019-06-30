Похудевшая Меган Маркл поразила пользователей Сети

Нью-Йорк, 30 июня. Внешний вид герцогини Сассекской Меган Маркл понравился пользователям Сети. Снимок Маркл и ее мужа принца Гарри был размещен в их официальном Instagram-аккаунте.

Герцог и герцогиня Сассекские побывали на бейсбольной игре между командами «Нью-Йорк Янкиз» и «Бостон Ред Сокс» в прошедшую субботу. Поклонники королевской четы пришли в восторг. По их мнению, Маркл смогла вернуться к идеальной форме после рождения ребенка.

Фолловеры не понимают, как 37-летней Маркл удается выглядеть на 22 года.

«Меган выглядит восхитительно и светится от счастья. Я не могу себе представить, чтобы можно было так сногсшибательно выглядеть через два месяца после родов», — пишут пользователи.

Другие участники дискуссии отметили, что похудевшая Маркл не выглядит истощенной, а ее фигура очень естественна.

Напомним, в мае поклонников удивил послеродовой внешний вид герцогини Сассекской на видеоролике с супругом и их первенцем в Виндзорском замке. Маркл вышла к представителям СМИ в белом платье британского кутюрье Грейс Уолес Боннер с поясом, подчеркивающим ее талию. Фанатов восхитила смелость герцогини, которая появилась в таком наряде сразу после родов, несмотря на большой живот.

В начале мая 2019 года у принца Гарри и его супруги Меган Маркл родился мальчик, которого назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором.