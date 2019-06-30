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Глава МИД Польши заявил, что ЕС слаб и должен объединяться с США

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Глава МИД Польши заявил, что ЕС слаб и должен объединяться с США

Брюссель, 30 июня. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает, что Европейский союз слаб в политическом плане, поэтому ему нужно объединяться с другими партнерами, в частности, с США. Об этом глава МИД Польши заявил в рамках выступления на Brussels Forum.

«Один Европейский союз на международной арене очень слаб в политическом плане, чтобы противостоять таким вызовам, как Россия, Китай, Ближний Восток или Иран», — сказал Чапутович.

Министр иностранных дел Польши подчеркнул, что Евросоюз должен объединяться с другими демократиями. В качестве возможных партнеров ЕС Чапутович назвал не только США, но и Канаду, Австралию, Японию и Корейскую республику.

Дипломат отметил, что Польша опирается на укрепление Евросоюза во внешней политике. При этом в Польше считают, что ЕС всегда должен принимать во внимание аргументы США. Однако в Варшаве не воспринимают «стратегическую автономию» Евросоюза в качестве возможности отстраниться от трансатлантических связей. Кроме того, Чапутович подчеркнул, что Брюссель должен относиться к США иначе, чем к другим внешним субъектам, сообщает «ИноТВ».

«Наши отношения с США намного ближе, чем отношения с Россией или Китаем», — заявил глава польского МИД.

Напомним, 12 июня президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали декларацию о военном сотрудничестве. В рамках соглашения в Польше разместят эскадрилью американских разведывательных беспилотников. Кроме того, военные США расположатся в шести разных локациях на территории Польши, сообщает News.ru.

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Автор: Василиса Бойко
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