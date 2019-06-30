Москва, 30 июня. Врачи-онкологи назвали способы выявления рака на ранней стадии и рассказали о том, какие анализы лучше сдать во время общей диспенсеризации.

Как рассказал главный врача-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев, для того, чтобы выявить онкологические заболевания, нужно регулярно сдавать определенные анализы. В рамках общей диспенсеризации необходимо пройти самые простые обследования. В частности, речь идет об УЗИ брюшной полости и малого таза, фиброгастроскопию. А женщинам важно не забывать посещать и маммолога.

По словам врача, сдавать кровь на онкомаркеры не нужно, так как в данном случае имеют место быть ложноположительные и ложноотрицательные результаты.

«По статистике, у 30–40% онкобольных эти маркеры соответствуют норме», — пояснил Пылев.

Ранее специалист онкологического центра в Калифорнийском университете Бет Карлан рассказал о неочевидных симптомах рака у женщин. По его словам, рак яичников у женщин редко себя проявляет. В 90% случаев он излечим, если его выявить на начальной стадии заболевания. Карлан отметил, что первыми симптомами рака яичников может быть вздутие живота, запоры, сытость после обычной порции пищи, боли в спине.