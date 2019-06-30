В Генштабе ВС РФ сообщили о существенном снижении числа уклонистов

Москва, 30 июня. Руководитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский на полях военного форума «Армия-2019» рассказал о существенном уменьшении количества тех, кто уклоняется от прохождения военной службы.

«Если раньше мы говорили о 20 тысячах, то сейчас говорим о какой-то тысяче», — уточнил он.

Бурдинский указал на то, что сформирована так называемая специальная система отсрочек, которая позволяет молодым людям поступать в университеты или колледжи, а это увеличивает рост призывников, имеющих высшее или среднее специальное образование.

По его данным, почти за шесть лет число призывников с средним образованием выросло на 10%.

Он напомнил, что в 2018 году 54% призывников имели среднее профессиональное образование, 20% — высшее образование.

Ранее Бурдинский рассказал, каким видит призывника будущего для российской армии. Новая армия Российской Федерации, которая существенно изменилась и модернизировалась по сравнению с 2012 годом, будет развиваться и в будущем, а вместе с уровнем технологий систем вооружения будут подниматься и требования к призывникам.

По его словам, в армии страны стало меньше 18-летних парней: по сравнению с 2013 годом процент призывников этого возраста упал с 23% до 14,8%. При этом, подчеркнул он, большинство граждан осознанно выбирают профессию военного.