Россияне стали чаще покупать автомобили премиум-класса

Москва, 30 июня. Продажи премиальных автомобилей увеличились в России. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат».

По информации экспертов, в период с января по май текущего года водители приобрели 59,3 тысяч автомобилей премиального сегмента. Отмечается, что уровень продаж в этой группе вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

Реализация машин премиум-класса растет на фоне падения общего российского авторынка. Он показывает отрицательные тенденции на уровне 2,2%.

Продажи машин Genesis выросли на 80%, Jeep — на 48%, Volvo — на 30%, Porsche — на 25%, BMW — на 11%. Также зафиксирован рост процента реализации у Smart (15%), Mini (10%) и Mercedes-Benz (20%). Показатели падают у следующих марок автомобилей: Jaguar (22%), Lexus (20%), Cadillac (20%), Infiniti (13%), Land Rover (11%) и Audi (2%).

Ранее сообщалось, что россияне в период с января по май 2019 года приобрели 60 тысяч машин премиум-класса. Эксперты аналитического агентства «Автостат» составили рейтинг наиболее популярных автомобилей этого сегмента.