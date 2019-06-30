Президента Кипра прооперировали после перелома бедра

Никосия, 30 июня. Лидер Кипра Никос Анастасиадис благополучно перенес операцию после того, как в результате несчастного случая сломал бедро. Об этом сообщил в субботу глава министерства здравоохранения республики Константинос Иоанну в своем Twitter-аккаунте.

Ранее стало известно, что несчастный случай с лидером Кипра случился во время прогулки по лестнице возле магазина на проспекте Макариоса, расположенном в южном городе Лимасол. При падении Анастасиадис сломал правое бедро.

Кипрский министр отметил, что хирургическое вмешательство длилось примерно 1,5 часа.

«По словам лечащего доктора, ожидается, что примерно через три недели президент вернется к исполнению своих обязанностей в штатном режиме», — рассказал глава ведомства, пожелав 72-летнему президенту скорейшего восстановления.

Анастасиадис руководит Кипром в течение шести лет — с 2013 года. В прошлом году был переизбран на этом посту.