Самодельный вертолет развился в Канаде

Оттава, 30 июня. Самодельный вертолет потерпел крушение в провинции Манитоба в Канаде.

По информации телеканала CTV, ЧП произошло у аэропорта, расположенного у города Стейнбэк. Как рассказал представитель местной полиции Крис Крепски, крушение самодельного вертолета произошло в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы при попытке приземлиться.

Известно, что он ударился о землю, перевернулся на бок, после чего произошло возгорание. В вертолете находились мужчина и женщина. К счастью, они вовремя успели покинуть салон воздушного судна. Информации о пострадавших не поступало. Крепски подчеркнул, что вертолет был не серийной машиной, а самодельной. А для полетов на таких машинах есть соответствующий список правил.

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