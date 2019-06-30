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Экономика

Лагард назвала основную угрозу для мировой экономики

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Лагард назвала основную угрозу для мировой экономики

Париж, 30 июня. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что на сегодняшний день ключевая угроза росту мирового ВВП заключается в вопросах торговли, включая пошлины между Вашингтоном и Пекином.

«В моих обсуждениях с лидерами «Большой двадцатки» я отметила, что глобальная экономика находится на неровной дороге: инвестиции ослабли, торговля значительно замедлилась, темпы роста экспорта и импорта на самом низком уровне с момента большого финансового кризиса», — следует из заявления Лагард.

При этом экс-министр экономики и финансов Франции отметила, что МВФ ожидает в перспективе некоторого укрепления роста.

По ее словам, основной из этих рисков — торговля. Она добавила, что лидерам «Большой двадцатки» необходимо бороться вместе с «целым рядом проблем, требующих экстренного решения».

Ранее Лагард заявила о некоторых «радужных перспективах» развития американской экономики за последние несколько лет. По ее данным, в прошлом году экономический рост США составил практически 3%, «но в среднесрочной перспективе он будет уменьшаться». Среди ключевых рисков, с которым столкнется экономика США, по ее словам, — рост дефицита федеральной казны, а также более быстрый рост инфляции и процентых ставок.

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Автор: Сергей Петров
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