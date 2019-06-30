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СМИ назвали зарплату хавбека Луиса Диаса в «Зените»

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СМИ назвали зарплату хавбека Луиса Диаса в «Зените»

Санкт-Петербург, 30 июня. Стали известны подробности трансфера потенциального новичка петербургского «Зенита» — хавбека «Атлетико Хуниор» и сборной Колумбии по футболу Луиса Диаса. Об этом пишет издание A Bola.

По информации ресурса, 22-летний колумбиец подпишет с сине-бело-голубыми контракт на пять лет, а заработная плата полузащитника составит 1,5 млн евро в год.

В настоящее время колумбийский футболист находится в расположении национальной команды на Кубке Америки, на котором он провел два матча.

Ранее сообщалось, что боссы «Зенита» ведут переговоры о покупке защитника «Гамбурга» Дугласа Сантоса. Согласно информации Федерального агенства новостей, 25-летний бразилец заинтересован в переезде в российский чемпионат.

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Автор: Сергей Петров
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