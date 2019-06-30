Крупнейший в мире аэропорт построили в Пекине

Пекин, 30 июня. Строительство крупнейшего аэропорта в мире завершилось в Пекине. Об этом проинформировали городские власти.

Планируется, что ввод в эксплуатацию воздушной гавани, получившей название «Дасин», состоится 30 сентября — в канун 70-летия образования Китайской Народной Республики. Отметим, за реализацией проекта следит председатель Китая Си Цзиньпин. Аэропорт «Дасин» находится на юге Пекина, а именно в 46 километрах от центра города. Власти Китая приняли решение построить воздушную гавань, чтобы разгрузить международный аэропорт «Шоуду».

Строительно самого большого в мире аэропорта началось 15 марта 2016 года. У него будет четыре взлетно-посадочные полосы. Согласно планам, воздушная гавань сможет принимать до 620 тысяч рейсов, а пропускная способность аэропорта к 2025 году сможет составить 72 миллиона человек.

Кроме того, аэропорт станет крупнейшим в Китае транспортным хабом, к 2025 году он должен обрабатывать до двух миллионов тонн грузов в год.

Руководитель проекта строительства аэропорта Ли Цзяньхуа подчеркнул, что на этапе проектирования специалисты досконально просчитали все показатели и параметры воздушной гавани «для максимальной эффективности и удобства пассажиров». Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, первый этаж предназначен для внутренних рейсов, а второй — для международных.

«Соответственно, четвертый этаж предназначен для международных вылетов, а третий – для внутренних», — рассказал Цзяньхуа.

Отметим, площадь крыши аэропорта равна 25 стандартным футбольным полям. Она уже признана самой большой в мире стальной крышей терминала воздушной гавани.