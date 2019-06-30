Трамп ждет встречи с главой КНДР в Сеуле

Сеул, 30 июня. Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что в воскресенье встретится с главой КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает телевизионный канал Fox News.

«Мы едем на границу, в демилитаризованную зону, я буду встречаться с председателем Кимом», — уточнил глава Белого дома в ходе пресс-конференции со своим южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином.

Трамп добавил, что ждет этой встречи, поскольку между ним и главой КНДР «сложились хорошие отношения».

Напомним, 29 июня Трамп заявил, что пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына встретиться в столице Южной Кореи. Американский лидер вылетел в Сеул в субботу по окончании саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке.

В минувшем году лидеры Соединенных Штатов и Северной Кореи встречались два раза — в Сингапуре и Ханое. После первой встречи американский президент сообщил, что добился серьезного продвижения по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова, но второй саммит, который прошел во Вьетнаме, не принес никаких положительных итогов, потому что Пхеньян не пошел на условия, предложенные американской стороной.