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Ученые выяснили, что люди чувствуют перед смертью

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Ученые выяснили, что люди чувствуют перед смертью

Копенгаген, 30 июня. Группа научных сотрудников из Дании, Норвегии и Германии установила, что перед смертью примерно 10% людей испытывают так называемые околосмертные переживания. Итоги работы исследователей были презентованы в рамках пятого конгресса Европейской академии неврологии.

Отмечается, что в исследовании были задействованы добровольцы из 35 стран, которых привлекли через онлайн-сервис краудсорсинга.

Так, околосмертные переживания наблюдались как у людей, которым не грозила смертельная опасность (хотя они были убеждены в обратном), так и у тех, кто попадал опасную для жизни ситуацию. К примеру, в дорожно-транспортное происшествие, сообщает портал Medicalxpress.

По словам респондентов, состояние, которое им казалось предсмертным, было связано с неверным восприятием времени — об этом заявили 87% участников. Кроме того, 65% ощутили удивительную скорость мышления, 63% сообщили о резком обострении чувств.

Также отмечается, что 73% опрошенных заявили, что околосмертные переживания показались им негативными, 27% рассказали, что опыт понравился.

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Автор: Сергей Петров
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