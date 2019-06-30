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Назван топ-3 российских регионов с квитанцией за услуги ЖКХ меньше 500 рублей

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Назван топ-3 российских регионов с квитанцией за услуги ЖКХ меньше 500 рублей

Москва, 30 июня. Минимальные суммы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в 2018 году коммунальные предприятия предъявили жителям Дагестана, Тувы и Ингушетии. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на результаты исследования аудиторской сети FinExpertiza.

По имеющимся данным, граждане РФ, проживающие в Дагестане, каждый месяц платили в 2018 году в среднем 457 рублей за одного человека, в Туве — 478, в Ингушетии — 488.

Самые дорогие услуги ЖКХ в среднем были предъявлены жителям Магаданской области — 3511 рублей в месяц за одного жильца. Кроме того, высокая стоимость ЖКХ зафиксирована на Камчатке — 3420 рублей, в Мурманской области — 3003, Чукотском автономном округе — 2774 и Подмосковье — 3607.

Напомним, в середине июня глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев подписал постановление против повышения цен на ЖКХ выше инфляции.

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Автор: Сергей Петров
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