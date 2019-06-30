Ростовская полиция задержала экс-жену Цеповяза по подозрению в вымогательстве

Краснодар, 30 июня. Полицейские в субботу задержали по подозрению в вымогательстве экс-жену осужденного члена «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю. Об этом в воскресенье сообщил ее адвокат Эдуард Чургулия.

По словам юриста, с задержанной провели следственные действия, в предстоящий понедельник ростовский суд будет избирать ей меру пресечения.

Он уточнил, что Стришнюю обвиняют в вымогательстве, однако назвал обвинения «необоснованными», передает ТАСС.

Чургулия обратил внимание на то, что, по его мнению, таким путем «некие люди пытаются завладеть бизнесом», которым владеет Стришняя.

Ранее стало известно, что по условиям брачного соглашения с Цеповязом его бывшей супруге принадлежит агропромышленная фирма «Слава Кубани» площадью 14 тысяч гектар.

Адвокат отметил, что, согласно данным следствия, вымогательство происходило в офисе этого сельскохозяйственного предприятия, однако в тот период «Стришняя там не работала».

Цеповяз шесть лет назад был приговорен Краснодарским краевым судом по делу «банды Цапков» к 20 годам тюрьмы. В 2014 году Верховный суд Российской Федерации сократил ему срок наказания на два месяца. По данным Следственного комитета, банда орудовала в станице Кущевской в период с 1998 по 2010 годы. На ее счету 19 убийств, среди которых массовое убийство.

В январе 2019 года сообщалось, что бывшая жена Цеповяза отсудила у него более 4 млн рублей.