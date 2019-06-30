Беженцы из сирийского Идлиба получили гумпомощь от российских военных

Дамаск, 30 июня. Представители Российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии доставили гуманитарную помощь беженцам в лагере близ Тартуса. Об этом журналистам сообщил представитель ЦПВС Владимир Ладеев.

Размещенные в лагере беженцы прибыли из Идлибской зоны деэскалации. Российские военные раздали им наборы продуктов.

«В данный набор продуктов входят рис, сахар, консервы, чай. Люди очень рады, что мы приехали», — сообщил Ладеев.

Он подчеркнул, что беженцы получают гуманитарную помощь только от сирийского правительства и российской стороны.

Ранее президент России Владимир Путин призвал содействовать восстановлению экономики Сирии и ликвидировать остающиеся очаги напряженности в стране, сообщила газета «Известия». Заявление прозвучало на саммите G20 во время встречи главы государства с лидерами блока БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Путин отметил, что роль организации в решении общих угроз и вызовов международному миру и безопасности возрастает. Особенно глава государства отметил такие регионы, как Ближний Восток, Афганистан, Венесуэлу, Корейский полуостров.