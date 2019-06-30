Путин поручил создать комиссию из-за наводнений в Иркутской области. События дня. ФАН-ТВ

Путин прибыл в Иркутскую область В Иркутской области, где почти неделю бушуют паводки, создается комиссию по устранению кризиса. Такое поручение отдал президент России Владимир Путин — накануне он прибыл в Братск, где обсудил ситуацию с главой МЧС Евгением Зиничевым и местными властями. Водная стихия накрыла регион после обильных осадков: начались паводки, затопившие около 4 тыс. домов в 31 населенном пункте. К сожалению, не обошлось без жертв: погибли пять человек, еще двое пропали без вести. В общей сложности более 300 пострадали — им уже выплачивают компенсации. Сейчас в Иркутской области действует режим ЧС и, согласно прогнозам, местным жителям стоит ждать осадков и на следующей неделе.

Пожар в Магнитогорске Стихия разбушевалась и в Челябинской области, но на сей раз огненная. Сильный пожар площадью около 300 м² охватил городскую ярмарку в Магнитогорске. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места событий. По неизвестным причинам здесь загорелись павильоны с одеждой. Как сообщают очевидцы, неподалеку проходил фестиваль фейерверков, так что возможно, именно из-за него и началось возгорание. Огонь до сих пор не потушен, сведений о пострадавших пока не поступало.

«Жилеты» провели «жаркую акцию» Во Франции высокий градус напряжения накануне поддержали «желтые жилеты». Правда, на сей раз «жаркие события» обусловлены не беспорядками с полицией, а банальной погодой — температура в отдельных областях страны достигала 40 градусов. И, кажется, именно поэтому многие «жилеты» свою 33-ю по счету акцию решили провести дома — митинги собрали лишь до 6 тыс. человек, что, похоже, стало новым антирекордом движения.