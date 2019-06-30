Роструд рассказал, как правильно уходить в отпуск

Москва, 30 июня. Роструд рассказал россиянам, как правильной уйти в отпуск. Вопрос отпуска решается между работодателем и сотрудником в рамках трудового договора.

В ведомстве напомнили, что отпуск предоставляется в количестве 28 календарных дней, за исключением сотрудников образовательных учреждений — они отдыхают 56 дней, а также воспитателей и директоров детских садов — 42 дня.

Кроме того, в Роструде обратили внимание на то, что любой ежегодный отпуск можно без проблем разделить на несколько частей. Но в том случае, пишет «Российская газета», если работодатель это сделал в одностороннем порядке по своей инициативе, то ему грозит или предупреждение, или административный штраф.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что работодатель не имеет права отказывать в отпуске сотрудникам до 18 лет.

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