Вино спасло застрявшую на сутки в лифте итальянку

Рим, 30 июня. Жительница итальянской Падуи более чем на сутки застряла в лифте и спасалась от обезвоживания с помощью вина. Об этом пишет местное издание Corriere del Veneto.

По данным газеты, итальянка в пятницу утром вышла из квартиры, чтобы отнести «коробку вина и другие вещи в подвал». Оказавшись в неисправном лифте, женщина звала на помощь, но пришедшая к ней домой уборщица не услышала криков и ушла по окончании всех мероприятий.

Отмечается, что подъемник не был оборудован кнопкой вызова диспетчера, а телефон женщина оставила в квартире. Помимо этого, на улице стояла жаркая погода — 30 градусов выше ноля, передает телеканал «360».

Вскоре кабина нагрелась, и, чтобы не умереть от обезвоживания, 50-летняя женщина сломала горлышко одной из бутылок и стала немного пить, «лишь с целью выжить».

Итальянку спасли только 27 часов спустя. Дочь женщины была обеспокоена тем, что мать не отвечала на телефонные звонки. Она вызвала спасателей, которые и достали пострадавшую из лифта.

Помощь медиков, пишет газета, ей не понадобилась.