Американский эсминец Carney вошел в Черное море

Одесса, 30 июня. Американские власти направили в Черное море эсминец «Карни» (USS Carney) для участия в военно-морских учениях Sea Breeze. Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте шестого флота США.

Отмечается, что это пятый «визит» американского военного корабля в черноморский регион, последний состоялся в апреле текущего года, когда в Черное море для участия в мероприятиях с военно-морскими силами Болгарии и Грузии вошел эсминец «Росс».

По данным украинского агентства УНИАН, «Карни» уже вошел в пролив Дарданеллы.

Маневры Украины и Штатов — Sea Breeze — 2019 стартуют 1 июля, они будут проходить на море, суше, в небе.

Согласно украинскому законодательству, в стране не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому западные войска каждый раз допускаются специальным законом по представлению президента. Подобный закон пятый президент Петр Порошенко подписал в марте 2019 года. Кроме военных учений Sea Breeze он касается украинско-американских маневров Rapid Trident, украинско-румынских Riverine, украинско-британских Warrior Watcher.