Самолет врезался в гору на Аляске, есть жертвы

Анкоридж, 30 июня. По меньшей мере три человека погибли и один пострадал при крушении небольшого самолета в штате Аляска (США). Об этом сообщили в местной полиции.

Инцидент произошел в минувшую пятницу около 16.00 по местному времени (02.00 субботы по Москве). Самолет врезался в гору на берегу озера Терн, недалеко от населенного пункта Муз Пасс, сообщает RT.

В момент крушения на борту находилась пожилая семейная пара из Аляски и два молодых человека из Флориды и Техаса (штаты США). Выжить удалось лишь 28-летнему уроженцу Техаса. Пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии.