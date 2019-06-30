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Самолет врезался в гору на Аляске, есть жертвы

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Самолет врезался в гору на Аляске, есть жертвы

Анкоридж, 30 июня. По меньшей мере три человека погибли и один пострадал при крушении небольшого самолета в штате Аляска (США). Об этом сообщили в местной полиции.

Инцидент произошел в минувшую пятницу около 16.00 по местному времени (02.00 субботы по Москве). Самолет врезался в гору на берегу озера Терн, недалеко от населенного пункта Муз Пасс, сообщает RT.

 В момент крушения на борту находилась пожилая семейная пара из Аляски и два молодых человека из Флориды и Техаса (штаты США). Выжить удалось лишь 28-летнему уроженцу Техаса. Пострадавшего госпитализировали в критическом состоянии.

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Автор: Виктор Мальцев
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